Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Музей обороны Москвы рассказал о своих экспонатах и историях, которые они хранят. Информация появилась в понедельник, 9 мая, на официальном сайте мэра Москвы.

Государственный музей обороны Москвы основан в 1979 году. На сегодняшний день постоянная экспозиция музея включает более четырех тысяч экспонатов — это документы, письма, фотографии, форма, оружие и транспорт, также говорится в сообщении.

Всего в музее пять тематических зон. Первая посвящена началу Великой Отечественной войны, созданию дивизий ополчения и жителей Москвы и заводов. Вторая посвящена противовоздушной обороне. Третий зал является самым большим, местные экспонаты рассказывают об обороне Москвы с 30 сентября по 5 декабря 1941 года. Контрнаступлению советских войск посвящен четвертый зал, а пятый рассказывает о боевом пути до Берлина.

В музее есть письмо 22-летнего выпускника исторического факультете МГУ Игоря Савкова. Он отправил его жене Римме в Саратов, куда та была эвакуирована. Савков подался в ополчение скрыв тяжелую болезнь и рассказывал в письме о том, как проводит время в ополчении и о трагедии своего товарища Кара-Мурзы, у которого погибла жена, санитарка.

Также в экспозиции музея присутствуют личные вещи защитников Москвы. Особо выделяют простое ситцевое платье в горошек. В 1941 году его хозяйке Наталье Ковшовой был 21 год. Она готовилась к поступлению в Московский авиационный институт. В октябре она вступила в ряды 3-й московской коммунистической стрелковой дивизии. Наталья так хорошо стреляла, что даже учила других бойцов. В августе 1942 года была ранена и подорвала себя гранатой вместе с противниками. Посмертно получила звание Героя Советского Союза. В честь Натальи Ковшовой назвали улицу в столице.

Помимо этого, в музее есть стенд, который посвятили другой девушке, Герою Советского Союза посмертно — Зое Космодемьянской. История защитницы известна множеству людей. Космодемьянская служила в разведывательно-диверсионной части № 9903, попала в плен и, выдержав все пытки, была казнена фашистами так и не раскрыв информацию о своих сослуживцах.

Музей обороны Москвы представляет множество других экспонатов, с ними можно ознакомиться при посещении.

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