Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Музей обороны Москвы рассказал о своих экспонатах

Антон Махов
Город
Музей обороны Москвы рассказал о своих экспонатах
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Музей обороны Москвы рассказал о своих экспонатах и историях, которые они хранят. Информация появилась в понедельник, 9 мая, на официальном сайте мэра Москвы.

Государственный музей обороны Москвы основан в 1979 году. На сегодняшний день постоянная экспозиция музея включает более четырех тысяч экспонатов — это документы, письма, фотографии, форма, оружие и транспорт, также говорится в сообщении.

Всего в музее пять тематических зон. Первая посвящена началу Великой Отечественной войны, созданию дивизий ополчения и жителей Москвы и заводов. Вторая посвящена противовоздушной обороне. Третий зал является самым большим, местные экспонаты рассказывают об обороне Москвы с 30 сентября по 5 декабря 1941 года. Контрнаступлению советских войск посвящен четвертый зал, а пятый рассказывает о боевом пути до Берлина.

В музее есть письмо 22-летнего выпускника исторического факультете МГУ Игоря Савкова. Он отправил его жене Римме в Саратов, куда та была эвакуирована. Савков подался в ополчение скрыв тяжелую болезнь и рассказывал в письме о том, как проводит время в ополчении и о трагедии своего товарища Кара-Мурзы, у которого погибла жена, санитарка.

Также в экспозиции музея присутствуют личные вещи защитников Москвы. Особо выделяют простое ситцевое платье в горошек. В 1941 году его хозяйке Наталье Ковшовой был 21 год. Она готовилась к поступлению в Московский авиационный институт. В октябре она вступила в ряды 3-й московской коммунистической стрелковой дивизии. Наталья так хорошо стреляла, что даже учила других бойцов. В августе 1942 года была ранена и подорвала себя гранатой вместе с противниками. Посмертно получила звание Героя Советского Союза. В честь Натальи Ковшовой назвали улицу в столице.

Помимо этого, в музее есть стенд, который посвятили другой девушке, Герою Советского Союза посмертно — Зое Космодемьянской. История защитницы известна множеству людей. Космодемьянская служила в разведывательно-диверсионной части № 9903, попала в плен и, выдержав все пытки, была казнена фашистами так и не раскрыв информацию о своих сослуживцах.

Музей обороны Москвы представляет множество других экспонатов, с ними можно ознакомиться при посещении.

Ранее сообщалось о том, куда можно сходить и что посмотреть в Москве 9 мая.

День Победы Великая Отечественная война Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте