Путин подписал указ о поддержке детей военных, погибших в ходе спецоперации на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Россия со своей стороны окажет всяческую поддержку детям российских военных, погибших в ходе специальной военной операции на территории Украины. Соответствующий указ в понедельник, 9 мая, подписал президент РФ Владимир Путин.

— Гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей, — отметил глава государства во время парада Победы.

Также российский лидер пожелал скорейшего выздоровления раненым военнослужащим страны, а также выразил благодарность в адрес медицинского персонала военных госпиталей за их самоотверженную работу, сообщает ТАСС.

Напомним, что в этот же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое обнуляет плату за газ для мемориалов Вечного огня.

В частности, данный документ подразумевает, что плата за поставки газа и услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям для Вечного огня, а также Огня памяти на воинских захоронениях и мемориалах будет полностью обнулена.

В понедельник, 9 мая, в Москве на Красной площади начался торжественный парад Победы в честь 77-й годовщины с момента окончания Великой Отечественной войны. На него прибыли 590 ветеранов ВОВ.

На сегодняшний день в столице проживает более 27 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них: 455 — инвалиды Великой Отечественной войны; 2158 — участники Великой Отечественной войны; 22 507 — труженики тыла; 1905 — жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя