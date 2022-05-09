Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин подписал указ о поддержке детей военных, погибших в ходе спецоперации на Украине

Араз Салехов
Общество
Путин подписал указ о поддержке детей военных, погибших в ходе спецоперации на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Россия со своей стороны окажет всяческую поддержку детям российских военных, погибших в ходе специальной военной операции на территории Украины. Соответствующий указ в понедельник, 9 мая, подписал президент РФ Владимир Путин.

— Гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей, — отметил глава государства во время парада Победы.

Также российский лидер пожелал скорейшего выздоровления раненым военнослужащим страны, а также выразил благодарность в адрес медицинского персонала военных госпиталей за их самоотверженную работу, сообщает ТАСС.

Напомним, что в этот же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое обнуляет плату за газ для мемориалов Вечного огня.

В частности, данный документ подразумевает, что плата за поставки газа и услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям для Вечного огня, а также Огня памяти на воинских захоронениях и мемориалах будет полностью обнулена.

В понедельник, 9 мая, в Москве на Красной площади начался торжественный парад Победы в честь 77-й годовщины с момента окончания Великой Отечественной войны. На него прибыли 590 ветеранов ВОВ.

На сегодняшний день в столице проживает более 27 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них: 455 — инвалиды Великой Отечественной войны; 2158 — участники Великой Отечественной войны; 22 507 — труженики тыла; 1905 — жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя

помощь Донбасс Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте