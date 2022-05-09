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В главу МИД ФРГ бросили яйцо во время предвыборного митинга в Вуппертале

Араз Салехов
В мире
В главу МИД ФРГ бросили яйцо во время предвыборного митинга в Вуппертале
Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье, 8 мая, подверглась оскорблению во время выступления на предвыборном митинге в городе Вупперталь, в нее бросили сырое яйцо. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщило агентство DPA.

Согласно данным МВД ФРГ, оно не попало в цель. При этом указывается, что полиция записала личные данные нарушителя порядка и возбудила уголовное дело. Однако сраз после инцидента политик продолжила свое выступление.

Федеральное правительство, как уточняется, подверглось критике со стороны борцов за мир и других слоев населения. Напомним, что они выступают против поддержки поставок тяжелых вооружений из Германии на Украину, цитирует сообщение ТАСС.

Также стало известно, что германское правительство не смогло поставить Украине обещанные зенитные установки Gepard из-за запрета Швейцарии на реэкспорт снарядов. Берлин планировал передать Gepard Киеву 26 апреля.

Помимо этого, глава министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце отметила, что коронавирусная пандемия и обострившаяся ситуация на территории Украины могут привести к усугублению проблемы голода для всего мира.

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