Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День Победы

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 мая, после парада Победы на Красной площади возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

По традиции российский лидер в окружении охраны прошелся до Александровского сада. Прах неизвестного советского воина перевезли из братской могилы под Москвой к Кремлю в 1966 году, сообщают «Известия».

В понедельник, 9 мая, в Москве состоялся торжественный парад Победы в честь 77-й годовщины с момента окончания Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 11 тысяч военнослужащих. В этом году пешая колонна была сформирована из 33 парадных расчетов.

Помимо этого, глава государства во время мероприятия заявил, что вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции на территории Украины самоотверженно сражаются за спасения людей Донбасса. По его словам, российское государство призывало Запад к честному диалогу, однако западные государства не решаются поддержать подобную беседу.

Помимо этого, Путин отметил наличие у российских границ непосредственной угрозы в виде нападения, в том числе на Крым. Однако данная провокация была сведена к нулю благодаря действиям армии России.