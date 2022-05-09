Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

На Москву 9 мая надвигаются дождь и сильный ветер

Антон Махов
Город
На Москву 9 мая надвигаются дождь и сильный ветер
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Погода в столице испортится. Об этом в понедельник, 9 мая, рассказали синоптики.

Дождь и сильный ветер накроют Москву в ближайшие часы в послеобеденное время. Порывы ветра будут достигать 13 –18 метров в секунду. Плохая погода продержится до конца дня, также говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Пешеходам рекомендуют обходить линии электропередачи, высокие деревья и ненадежные конструкции. Водителей призывают проявить особую внимательно при движении и соблюдать скоростной режим. Возможны аварии и заторы.

Ранее сообщалось, что осадки прекратятся к запуску праздничного салюта в честь Дня Победы. Синоптик добавил, что к запуску фейерверков температура в столице составит от четырех до шести градусов тепла.

синоптик День Победы Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте