На Москву 9 мая надвигаются дождь и сильный ветер

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Погода в столице испортится. Об этом в понедельник, 9 мая, рассказали синоптики.

Дождь и сильный ветер накроют Москву в ближайшие часы в послеобеденное время. Порывы ветра будут достигать 13 –18 метров в секунду. Плохая погода продержится до конца дня, также говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Пешеходам рекомендуют обходить линии электропередачи, высокие деревья и ненадежные конструкции. Водителей призывают проявить особую внимательно при движении и соблюдать скоростной режим. Возможны аварии и заторы.

Ранее сообщалось, что осадки прекратятся к запуску праздничного салюта в честь Дня Победы. Синоптик добавил, что к запуску фейерверков температура в столице составит от четырех до шести градусов тепла.