Украинские солдаты попытались нанести удары по Херсону в День Победы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Солдаты Вооруженных сил Украины в День Победы пытаются нанести удары по Херсону. Слышны звуки взрывов, над городом действуют системы ПВО. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает РИА Новости.

Согласно предоставленным агентству данным, у поселка Чернобаевка сбиты пять воздушных целей — ракеты были направлены на северную часть Херсона.

Напомним, что 2 марта российская армия взяла под полный контроль город Херсон. Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российское командование, администрация города и области ведут переговоры по поводу работы социальной инфраструктуры города, безопасности и правопорядка среди местных людей.

Помимо этого, заместитель председателя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов рассказал, что киевский режим больше не будет иметь какого-либо влияния на Херсонскую область. Сейчас, по словам Стремоусова, основной задачей является экономическое восстановление Херсонской области.

В понедельник, 9 мая, в Херсоне состоялась акция «Бессмертный полк». Сотни горожан прошли по аллее Славы к Вечному огню.