Свыше 20 тысяч человек пришли в Музей Победы 9 мая

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Уже более двадцати тысяч человек стали посетителями Музея Победы, согласно данным на 12:00. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает пресс-служба музея.

— На входе в музей образовалась очередь из нескольких сотен человек, и с каждым часом количество желающих увидеть экспозиции и выставки культурной площадки растет. Сегодня вход в музей бесплатный для посетителей, — говорится в сообщении.

Однако в Музее Победы были готовы к такому наплыву гостей. Уточняется, что горожан и гостей столицы ждет насыщенная праздничная программа. В музее проходят концерты, кинопоказы и театрализованные представления.

Помимо этого, посетители увидят экспозицию музея «Подвиг Армии» с диорамным комплексом, а также тематические выставки «Имена Победы», «Путь воина», «Война: день за днем» и другие.

Также стало известно, что Музей Победы пригласил жителей и гостей столичного региона провести длинные выходные с 8 по 10 мая.

Для посетителей культурного учреждения подготовлена большая бесплатная программа, которая посвящена празднованию 77-й годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне. В музее пройдут спектакли, концерты и показы отечественного кино.

В воскресенье, 8 мая, в столице объявили об открытии фотовыставки «Память Героев», организованной в рамках проекта «Единой России» — «Историческая память». Она открылась в фуд-молле «Депо».