В России выявили 5030 новых случаев COVID-19 за сутки

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За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 5030 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщается на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки в стране от COVID-19 скончались 103 человека, еще 1218 пациентов госпитализировали в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели от коронавирусной инфекции 5959 человек.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за прошлую неделю составил 41,2 процента. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в пятницу, 6 мая. Оперштаб также призвал россиян ревакцинироваться каждые полгода для снижения рисков заражения и осложнений при болезни, передает Telegram-канал ведомства.