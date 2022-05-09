Александр Новак: Россия начала продажу нефти новым покупателям

Фото: Пресс-служба Совфеда

Вице-премьер России Александр Новак заявил журналистам, что для российской нефти нашлись новые покупатели, включая азиатские государства. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает ТАСС.

— Безусловно, они (российские нефтяные компании — прим. «ВМ») в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов [экспорта нефти] поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион, — цитирует Новака ТАСС.

Также, по его словам, в России изучаются некоторые крупные проекты для диверсификации экспорта нефти. Это вариант с трубопроводом в Китай в рамках проекта «Восточная Сибирь — Тихий океан».

В планы стран «Большой семерки» (G7) входит сокращение или запрет импорта нефти из России. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщил Белый дом. Одновременно американские власти призывают остальные страны отказаться от экспортных ограничений в контексте продовольствия, чтобы не допустить кризиса, производить больше, а также открыть резервы для обеспечения нуждающихся стран.