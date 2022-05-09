Путин: России не оставили шанса разрешить ситуацию на Украине мирными средствами

Фото: Администрация президента РФ

Российское государство при явной возможности собиралось разрешить ситуацию на Украине мирными методами, однако сделать этого просто не дали. Об этом в понедельник, 9 мая, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.

— Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто, — отметил глава государства.

Он добавил, что у России не было другого выбора, сообщает ТАСС.

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.

Однако глава государства подчеркнул, что в планы РФ не входит захват территории Украины. По его словам, армия России лишь денацифицирует украинское государство.

Помимо этого, лидер страны по окончании парада Победы на Красной площади встретился с Артемом Жогой, отцом погибшего командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.

Во время встречи он вручил звезду Героя России, которая была присвоена его сыну посмертно.