Сергей Собянин вручил ветерану ВОВ Василию Коровкину орден Александра Невского

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в День Победы побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Василия Коровкина и вручил ему орден Александра Невского по поручению президента России Владимира Путина.

— Василий Кузьмич, хотел поздравить вас с Днем Победы, в вашем лице — всех ветеранов Великой Отечественной войны. Спасибо вам за Победу, спасибо за спасение нашей страны, за то мужество, за героизм, который вы проявили. Огромное спасибо от меня лично и от всех москвичей. Это первое. Второе: хотел поздравить вас с наградой. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина вручаю вам орден Александра Невского, — сказал глава города.

Василий Коровкин поблагодарил мэра и городское правительство. Ветерану также подарили наручные часы и продуктовые наборы. В феврале Коровкин отметил столетний юбилей. В годы войны он принимал участие в обороне Москвы, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что волонтеры «Московского транспорта» перед Днем Победы подарили продуктовые корзины 250 ветеранам.