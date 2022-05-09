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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме 9 мая

Антон Махов
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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме 9 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В День Победы городские службы работают в усиленном режиме. Об этом в понедельник, 9 мая, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— В период подготовки, в период репетиций и сегодня около тысячи единиц различной городской техники занято в мероприятиях, обеспечивающих проведение праздника. Несколько десятков тысяч работников коммунального хозяйства и около 10 тысяч единиц техники (подметально-уборочной, поливомоечной) занимаются уборкой, обслуживанием города. И репетиции, и выход техники на парад прошли в штатном режиме, никаких сбоев не допущено, — цитирует Бирюкова Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Город к празднику украсили около 2,5 тысячи декоративных элементов. Вечером в столице будет работать архитектурно-художественная подсветка на некоторых центральных улицах. Светомузыкальные фонтаны будут проигрывать праздничную музыку.

В День Победы более 500 человек и около 80 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона защищают столицу от пожаров и чрезвычайных происшествий.

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