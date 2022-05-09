Москвичам пообещали возвращение теплой погоды

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Теплая погода вернется в столицу в среду, 11 мая. Об этом в понедельник, 9 мая, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Температура воздуха в Москве повысится до плюс 20 градусов в среду, 11 мая. В последующие дни воздух будет прогреваться до 16–21 градусов тепла, — отметил он.

Кроме того, Вильфанд добавил, что теплая погода будет держаться до конца недели, передает ТАСС.

До этого стало известно, что 9 мая дождь и сильный ветер накроют Москву в послеобеденное время. Порывы ветра будут достигать 13–18 метров в секунду. Плохая погода продержится до конца дня. Пешеходам рекомендуют обходить линии электропередачи, высокие деревья и ненадежные конструкции.

Ранее сообщалось, что осадки прекратятся к запуску праздничного салюта в честь Дня Победы. К этому времени температура в столице составит от четырех до шести градусов тепла.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «ВМ» рассказал, что День Победы в Москве будет сопровождаться облачной погодой. Температура воздуха во время парада составит примерно плюс шесть градусов, днем будет чуть теплее.