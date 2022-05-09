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Глава Евросовета прервал встречу в Одессе из-за ракетного удара

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава Евросовета прервал встречу в Одессе из-за ракетного удара
Фото: flickr/european_parliament

Глава Евросовета Шарль Мишель в понедельник, 9 мая, прервал встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем из-за ракетного удара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейский источник.

— Во время встречи с премьер-министром участникам пришлось прерваться, чтобы укрыться из-за падения ракет в районе Одессы, — рассказал собеседник агентства.

Солдаты Вооруженных сил Украины в День Победы пытаются нанести удары по Херсону. Согласно данным, у поселка Чернобаевка сбиты пять воздушных целей — ракеты были направлены на северную часть Херсона.

Российская армия взяла под полный контроль город Херсон 2 марта. Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил тогда, что российское командование, администрация города и области ведут переговоры по поводу работы социальной инфраструктуры города, безопасности и правопорядка среди местных людей.

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.

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