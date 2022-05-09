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Минобороны: Шесть украинских вертолетов уничтожены российскими ракетами под Одессой

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Шесть украинских вертолетов уничтожены российскими ракетами под Одессой
Фото: Минобороны РФ

Российские ракеты уничтожили шесть украинских вертолетов под Одессой. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Речь идет о вертолетах Ми-24 и Ми-8.

— По уточненным данным, ночью в районе населенного пункта Арциз Одесской области в районе военного аэродрома Червоноглинское высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» были уничтожены шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24, — цитирует Конашенкова РИА Новости.

В Луганской народной республике (ЛНР) войска противовоздушной обороны сбили ракету «Точка-У» на подлете к селу Новая Астрахань. Жертв в результате атаки нет. Вовремя сработала система экстренного оповещения населения.

До этого вооруженные силы России, воспользовавшись отечественными средствами ПВО, сбили три самолета в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области. Помимо этого, в районе острова Змеиный российская армия ликвидировала три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два Bayraktar TB2.

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