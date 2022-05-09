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Более 300 тысяч москвичей угостили солдатской кашей столичные коммунальщики

Лейла Алиева
Город
Более 300 тысяч москвичей угостили солдатской кашей столичные коммунальщики
Фото: Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Ленинградский проспект Карта всех событий

Столичные коммунальщики угостили солдатской кашей более 300 тысяч москвичей в понедельник, 9 мая.

— К празднованию Дня Победы предприятия и организации комплекса городского хозяйства разместили 58 полевых кухонь на маршруте шествия «Бессмертного полка», — говорится в сообщении.

С 11:00 жители столицы могли попробовать гречневую и перловую кашу с тушенкой, а также согреться горячим чаем у пунктов питания на Ленинградском проспекте, улице Лесной, площади Тверская Застава, на 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицах и в прилегающих к ним переулках, отмечает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о том, что в День Победы городские службы работают в усиленном режиме. Город к празднику украсили около 2,5 тысячи декоративных элементов. Вечером в столице будет работать архитектурно-художественная подсветка на некоторых центральных улицах.

Кроме того, в День Победы более 500 человек и около 80 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона защищают столицу от пожаров и чрезвычайных происшествий.

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