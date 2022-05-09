Полянский заявил, что Украина планировала нанести удары по России

Фото: МИД РФ

НАТО ведет с Россией прокси-войну, существовали планы по нанесению удара по РФ с территории Украины, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в понедельник, 9 мая.

По его словам, во время проведения спецоперации российские солдаты нашли документы «генеральского состава» ВСУ, доказывающие агрессивные намерения североатлантического альянса.

— Очевидно теперь, что сейчас у нас ведется прокси-война. НАТО ведет прокси-войну с Россией, а не наоборот. Это реальность, с которой мы столкнулись, — заявил Полянский.

Он также отметил, что в НАТО разрабатывали аналогичные планы и по отношению к Донбассу.

Россия же, считает Полянский, нанесла упреждающий удар в полном соответствии с 51 Устава ООН, позволяющей государству задействовать свои вооруженные силы в целях самообороны, передает РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ при явной возможности собиралась разрешить ситуацию на Украине мирными методами, однако сделать этого просто не дали. По его словам, у России не было другого выбора.

24 февраля Путин объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.

Однако глава государства подчеркнул, что в планы РФ не входит захват территории Украины. По его словам, армия России лишь денацифицирует украинское государство.