Лидер КНДР выразил «решительную солидарность» действиям российского народа

Фото: twitter.com/kim_chen_un

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина и выразил «решительную солидарность» с действиями народа РФ. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство во вторник, 10 мая.

«Решительную солидарность» лидер КНДР выразил делу российского народа по «искоренению политической и военной угрозы и шантажа со стороны враждебных сил», а также по защите достоинства, мира и безопасности страны, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Однако глава государства подчеркнул, что в планы РФ не входит захват территории Украины. По его словам, армия России лишь денацифицирует украинское государство.