Киссинджер: США будут вынуждены добиваться смены режимов в авторитарных странах

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Существует вероятность того, что представителей американской власти могут принудить к действиям, направленным на смену режимов в агрессивных авторитарных странах. Об этом во вторник, 10 мая, заявил бывший госсекретарь (1973-1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969-1675) Генри Киссинджер.

— Я думаю, что с учетом развития технологий и огромной разрушительной силы существующего сейчас оружия, (стремление к смене режима — прим. «ВМ») может быть навязано нам враждебностью других (стран — прим. «ВМ»), однако нам следует избегать ситуаций, когда мы будем создавать ее собственным поведением, — отметил он.

Помимо этого, бывший госсекретарь США обеспокоен в связи с тем, что авторитарные и демократические страны увеличивают число нового смертоносного оружия. По его словам, подобное может привести к катастрофе, сообщает ТАСС.

В понедельник, 9 мая, президент США Джозеф Байден подписал законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Цель закона — упростить оказание военной помощи Киеву.

Также стало известно, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил изучить вопрос об изъятии замороженных российских валютных резервов для восстановления Украины.