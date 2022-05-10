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В столице продолжается реализация проекта по неинвазивному пренатальному тестированию

Араз Салехов
Город
В столице продолжается реализация проекта по неинвазивному пренатальному тестированию
Фото: Pexels

В столице идет активная реализация проекта по неинвазивному пренатальному тестированию (НИПТ) и дополнительным молекулярно-генетическим исследованиям. Подобная инициатива позволит выявлять возможные патологии внутриутробного развития у детей. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Благодаря этой программе мы сможем наработать необходимый опыт ранней диагностики генетических нарушений у плода на ранних сроках беременности, чтобы в последующем более широко внедрить эту методику в практику московского здравоохранения, — рассказал заведующий перинатальным центром городской клинической больницы № 24 Антон Оленев.

Уточняется, что второй этап исследования начался в декабре 2021 года. На данный момент на НИПТ и другие виды молекулярно-генетических исследований направлено более 3,7 тысячи образцов биоматериала (НИПТ — более 3,5 тысячи). Уже в ходе первого этапа удалось увеличить количество случаев своевременно выявленных тяжелых патологий, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что в октябре 2021 года городские власти выделили грант ООО «Эвоген» в размере 311 миллионов рублей для проведения подобного исследования.

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