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Синоптики сообщают о сильном ветре в Москве 10 мая

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Синоптики сообщают о сильном ветре в Москве 10 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во вторник, 10 мая, в столице стоит ожидать ухудшения погодных условий. Так, в городе усилится ветер, достигнув показателей 15–20 метров в секунду. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В ближайшие часы в Москве ухудшится погода: ожидается сильный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в городе до ночи. Пешеходам советуют обходить линии электропередачи, деревья и шаткие конструкции, — сообщают синоптики.

При этом на официальном сайте мэра Москвы водителям рекомендовали быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров.

Помимо этого, стало известно, что сегодня в столице ожидается облачная погода с прояснениями, столбики термометров в течение дня будут показывать от 12 до 14 градусов. При этом осадки в городе 10 мая маловероятны. Геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что возвращение теплой погоды в Москву стоит ожидать в среду, 11 мая. По его словам, температура повысится до плюс 20 градусов.

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