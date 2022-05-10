Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Замглавы МИД РФ Александр Грушко высказался о возможности ядерного удара по Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Замглавы МИД РФ Александр Грушко высказался о возможности ядерного удара по Украине
Фото: МИД РФ

Вся информация о принципах и условиях применения ядерного оружия изложена в военной доктрине России. Об этом во вторник, 10 мая, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

— У нас есть военная доктрина, там все написано. Она не дает никакого иного толкования, кроме того, что там черным по белому, — отметил дипломат.

Согласно документу, Россия может применить ядерное оружие в случае поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, которые будут атаковать российские границы и (или) ее союзников, применения противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям России и (или) ее союзников.

Также Москва может использовать ядерные головки при воздействии противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, и агрессии в отношении России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в планы РФ не входит использование ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. В МИД добавили, что Москва придерживается принципов, согласно которым из ядерной войны никто не может выйти победителем.

Помимо этого, посол РФ в США Анатолий Антонов назвал безосновательными обвинения США в «агрессивной ядерной риторике», поскольку Москва не угрожает американскому государству и их союзникам из числа европейских стран в применении ядерного оружия.

Украина Россия Ядерное оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте