Замглавы МИД РФ Александр Грушко высказался о возможности ядерного удара по Украине

Фото: МИД РФ

Вся информация о принципах и условиях применения ядерного оружия изложена в военной доктрине России. Об этом во вторник, 10 мая, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

— У нас есть военная доктрина, там все написано. Она не дает никакого иного толкования, кроме того, что там черным по белому, — отметил дипломат.

Согласно документу, Россия может применить ядерное оружие в случае поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, которые будут атаковать российские границы и (или) ее союзников, применения противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям России и (или) ее союзников.

Также Москва может использовать ядерные головки при воздействии противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, и агрессии в отношении России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в планы РФ не входит использование ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. В МИД добавили, что Москва придерживается принципов, согласно которым из ядерной войны никто не может выйти победителем.

Помимо этого, посол РФ в США Анатолий Антонов назвал безосновательными обвинения США в «агрессивной ядерной риторике», поскольку Москва не угрожает американскому государству и их союзникам из числа европейских стран в применении ядерного оружия.