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Минфин опроверг прогноз Bloomberg о падении российского ВВП на 12 процентов

Араз Салехов
Экономика
Минфин опроверг прогноз Bloomberg о падении российского ВВП на 12 процентов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Министерство финансов опровергло сообщение Bloomberg касаемо прогноза сильнейшего с 1994 года падения российского ВВП — сразу на 12 процентов. Об этом во вторник, 10 мая, заявила пресс-служба ведомства.

— Информация о возможном падении ВВП России по итогам 2022 года до 12 процентов, опубликованная Blommberg, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что подготовка официальных макроэкономических прогнозов не входит в полномочия ведомства, сообщает РИА Новости.

Ранее Bloomberg сообщало о прогнозе Минфина России о спаде отечественного ВВП на 12 процентов из-за санкций в отношении РФ. В материале отмечается, что Россия переживает самый глубокий экономический спад за последние почти 30 лет, а санкционное давление продолжает усиливаться.

Помимо этого, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «ВМ» рассказал, что понижение ставки рефинансирования с 17 до 14 процентов приведет к падению ставок по депозитам, а также к удешевлению кредитов. По его словам, подобное позволит активнее развивать экономику страны.

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