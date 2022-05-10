Минобороны сообщило об уничтожении украинского Су-25 в Харьковской области

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Российская авиация в понедельник, 9 мая, провела успешную операцию в Харьковской области, сбив самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

— Вечером 9 мая в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Новая Дмитровка Харьковской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины, — заявил он.

При этом представитель военного ведомства отметил, что за ночь оперативно-тактическая и армейская авиация ликвидировала 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии, сообщает ТАСС.

Напомним, что в понедельник, 9 мая, вооруженные силы России с помощью отечественных средств ПВО сбили три самолета в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области. Помимо этого, в районе острова Змеиный национальная армия ликвидировала три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два Bayraktar TB2.

Помимо этого, стало известно, что национальная армия с 7 мая отбили несколько попыток подразделений ВС Украины захватить остров Змеиный. Генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что атаки на стратегическую территорию были спланированы украинским Генштабом при участии США и Великобритании по приказу президента республики Владимира Зеленского.