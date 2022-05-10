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IKEA продлила выплату зарплаты российским сотрудникам до августа

Араз Салехов
Экономика
IKEA продлила выплату зарплаты российским сотрудникам до августа
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Шведская компания IKEA объявила о продлении периода выплат зарплаты сотрудникам в России на три месяца — вплоть до августа 2022 года. Об этом во вторник, 10 мая, сообщает Reuters.

— Нам удалось продлить этот срок до шести месяцев. Мы продолжаем следить, анализировать, смотреть на то, что происходит, и будем принимать решения по мере продвижения, — говорится в сообщении.

При этом, как уточняется, компания может продолжить оплачивать сотрудникам зарплату и после августа, сообщают «Известия».

Напомним, что в начале марта IKEA сообщила о прекращении работы в России и Белоруссии. Данное решение было принято в связи с неодобрением компанией действий России на Украине.

Однако замглавы Министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов отметил, что компании IKEA и Inditex ищут возможность вернуть свои магазины в Россию. По его словам, шведский производитель мебели решает вопрос с настройкой логистики поставок для обеспечения магазинов полным ассортиментом своих товаров.

Также в материале «Вечерней Москвы» можно узнать, какие западные компании продолжат работать в России.

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