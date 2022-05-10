Врачи раскрыли, о чем сигнализируют красные линии под ногтями и шишки на руках

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Врачи рассказали, на какие проблемы со здоровьем могут указывать красные линии под ногтями и шишки на руках.

Как отмечают специалисты, появление твердых шишек красноватого цвета на ладонях или подушечках пальцев может сигнализировать о проблемах с сердечно-сосудистой системой, а именно — об инфекционном эндокардите.

При возникновении красных или фиолетовых линий под ногтями врачи советуют обратиться за медицинской помощью, особенно если это сопровождается повышенной температурой или нарушениями в работе сердца, передает ФАН.

До этого специалисты назвали симптомы, которые свидетельствуют о скором инфаркте. Так, мозг человека подает организму определенные сигналы, по которым можно предугадать приступ инфаркта. Данный недуг, как уточняется, характеризуется высоким уровнем заболеваемости и риском рецидивов.

Также доктор и телеведущий Александр Мясников предупредил о неочевидном симптоме, который может указывать на инфаркт. По его словам, жжение в верхней части живота сигнализирует о сердечном приступе.