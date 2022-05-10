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Белоруссия объявила о развертывании сил спецопераций на границе с Украиной

Лейла Алиева

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Ситуация в Донбассе
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Белоруссия объявила о развертывании сил спецопераций на границе с Украиной
Фото: Pixabay / jorono

Белоруссия развернет подразделения сил спецопераций в ответ на появление 20-тысячной группировки войск Украины около ее границ. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил начальник Генштаба — первый замглавы белорусского Минобороны Виктор Гулевич.

— Созданная вооруженными силами Украины группировка на южном операционном направлении требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на южном направлении подразделения сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях, — сказал военный.

Он добавил, что в рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на западное и северо-западное направления выдвигаются батальонно-тактические группы. Их усилят подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые обеспечат их боевое функционирование, передает слова Гулевича РИА Новости.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об извлеченных уроках из спецоперации России на Украине. Он поручил главе Минобороны учесть моменты, связанные с оснащением и дальнейшим развитием белорусских войск.

5 мая генштаб Белоруссии предупредил о создании группировок НАТО у границ России. Североатлантический альянс вдвое нарастил силы в Восточной Европе и готовится к боевым действиям. Отмечается, что силы, на основе которых в ближайшее время могут сформироваться ударные группировки, сейчас находятся в непосредственной близости у российских и белорусских границ.

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