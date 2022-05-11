Столичные спасатели прошли обучение по спасению людей на воде

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах и столичного Пожарно-спасательного центра прошли обучение по спасению людей на акватории, сообщили во вторник, 10 мая, на официальном канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в Telegram.

В течение минувшей недели слушатели курсов изучали устройство судов, организацию дежурства в аварийно-спасательном формировании и на поисково-спасательной станции, охрану труда, отрабатывали практические действия по спасению и оказанию первой помощи пострадавшему.

Кроме теории, сотрудники ведомства провели выездное занятие на поисково-спасательную станцию «Озеро Бездонное», где спасатели выполняли свою работу в составе дежурной смены в условиях, приближенных к реальным.

— Группа слушателей была смешанная. Поэтому проверяли правильность выполнения поставленных задач с учетом комплексного подхода и в условиях командной работы, — подчеркнул преподаватель Учебно-методического центра Станислав Песков.

По итогам обучения спасатели сдавали специальный экзамен. Кроме теории, необходимо было спасти пострадавшего в бассейне. Студент обязан был проплыть 25 метров, а затем достать манекен со дна и доставить его на сушу по команде «спасательная тревога». После этого студент выполнял сердечно-легочную реанимацию.

На канале говорится, что при выставлении итоговых оценок учитывались правильность выполнения приемов захвата пострадавшего и его транспортировка.

Отмечается, что такая программа обучения является новой. Первая группа по вышеуказанному направлению была выпущена и аттестована в конце прошлого года.

В минувшую субботу, 7 мая, стало известно, что сотрудниками Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) спасено четыре человека за последний месяц, шести пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.