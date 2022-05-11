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Кандидат на пост посла США на Украине призвала к креативу в вопросе противостояния РФ

Егор Провоторов
В мире
Кандидат на пост посла США на Украине призвала к креативу в вопросе противостояния РФ
белый дом США сенат конгресс

Россия превзошла Соединенные Штаты в средствах по отстаиванию собственной позиции в вопросе специальной операции на Украине, Вашингтону необходимо проявлять креатив, чтобы успешно этому противостоять. Об этом в минувший вторник, 10 мая, заявила кандидат на пост американского посла в Киеве Бриджит Бринк на слушаниях в профильном комитете сената США.

— Мы должны быть креативными и инновационными. Такими, которыми иногда не являются бюрократии. Вот, что нужно делать. Это огромная угроза нашему образу жизни, — подчеркнула дипломат.

Таким образом Бринк ответила сенатору Робу Портману, который в ходе слушаний спросил у нее, как нужно противостоять России в вопросе оправданий специальной операции на Украине. Кандидат в послы на Украине назвала это «дезинформацией», благодаря которой Москва якобы превосходит Вашингтон.

Она призвала американскую администрацию делать как можно больше, чтобы нивелировать этот отрыв. По словам Бринк, США хуже владеет «этим оружием», поэтому необходимо принять такой вызов из Москвы и делать столько, сколько возможно. Она пообещала сделать спецоперацию на Украине «стратегическим провалом», пишет РИА Новости.

Накануне экс-помощник генсека ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек заявил о провале антироссийских санкций.

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