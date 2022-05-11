Президент Аргентины: Страны Южной Америки страдают от антироссийских санкций

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Многие мировые государства, особенно в Латинской Америке и на африканском континенте, страдают от последствий конфликта на Украине и санкций в отношении России. Об этом в минувший вторник, 10 мая, в интервью испанской прессе заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

По итогам встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом и королем Филиппом VI в Мадриде политик заявил, что в ходе их диалогов стороны поделились обеспокоенностью в связи с мировым кризисом и пришли к выводу, что необходимо сделать так, чтобы нестабильность закончилась как можно скорее.

По словам аргентинского лидера, конфликт на Украине угрожает «продовольственной и энергетической безопасности».

— Многие страны на нашем континенте переживают не лучшие времена, они находятся под угрозой из-за всего того, что сейчас происходит. Рост цен на продукты питания ставит нас в очень сложную ситуацию, заявил Фернандес.

Накануне экс-помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек заявил, что западные страны провалили операцию по убеждению мировых государств присоединиться к антироссийским санкциям.