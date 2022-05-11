Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Президент Аргентины: Страны Южной Америки страдают от антироссийских санкций

Егор Провоторов
В мире
Президент Аргентины: Страны Южной Америки страдают от антироссийских санкций
Фото: https://g20.org

Многие мировые государства, особенно в Латинской Америке и на африканском континенте, страдают от последствий конфликта на Украине и санкций в отношении России. Об этом в минувший вторник, 10 мая, в интервью испанской прессе заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

По итогам встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом и королем Филиппом VI в Мадриде политик заявил, что в ходе их диалогов стороны поделились обеспокоенностью в связи с мировым кризисом и пришли к выводу, что необходимо сделать так, чтобы нестабильность закончилась как можно скорее.

По словам аргентинского лидера, конфликт на Украине угрожает «продовольственной и энергетической безопасности».

— Многие страны на нашем континенте переживают не лучшие времена, они находятся под угрозой из-за всего того, что сейчас происходит. Рост цен на продукты питания ставит нас в очень сложную ситуацию, заявил Фернандес.

Накануне экс-помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек заявил, что западные страны провалили операцию по убеждению мировых государств присоединиться к антироссийским санкциям.

Санкции Аргентина кризис
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте