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Кандидат в сенаторы США от Калифорнии Джон Паркер посетил Донбасс, чтобы самостоятельно разобраться в происходящем на Востоке Украины. Он побывал в освобожденных населенных пунктах. Больше всего его удивили брошенные позиции ВСУ неподалеку от села Крымское. В оружейном складе он обнаружил нацистские изображения.

Также американский политик посетил населенный пункт Сокольники, которое покинули все жители, пишет газета «Известия» в среду, 11 апреля.

— Я теперь понимаю, что происходит в Донбассе. После возвращения надо будет донести правду до сограждан. В США, к сожалению, работает империалистическая пропаганда, — отметил Паркер.

Баллотирующийся в сенат Соединенных Штатов подчеркнул, что американская пропаганда замалчивает преступления киевского режима и ничего не говорит о поддержке фашистов, которые воюют на украинской стороне.

По словам Паркера, на деле конфликт на Украине необходим только американским промышленникам, которые зарабатывают большие деньги на поставках вооружений Киеву.

Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, подразумевающего выделение дополнительной помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов.