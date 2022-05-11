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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Георгий Соланович

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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье до вечера среды 11 мая из-за сильного ветра. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

— Погода потенциально опасна. Ветер, местами порывы до 18 метров в секунду. Период предупреждения в Москве — с 9:00 до 21:00 11 мая, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Московской области.

11 мая столичный и подмосковный регионы остаются в тыловой части циклона. Воздух в столице и области прогреется до 17 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 14 м/с. В середине дня атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба при относительной влажности порядка 30 процентов.

Накануне заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что улучшение погодных условий в столичном регионе наступит с середины текущей недели, когда среднесуточная температура достигнет показателей 18–20 градусов с положительными значениями. Последующие дни, уточнил метеоролог, также выдадутся максимально теплыми.

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