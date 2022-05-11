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Посол ЛНР завил о невозможности мира в Донбассе при нынешнем киевском режиме

Анастасия Колоскова
В мире
Посол ЛНР завил о невозможности мира в Донбассе при нынешнем киевском режиме
Фото: depositphotos

Достигнуть мира в Донбассе не получится, если сохранится нынешний киевский режим, которым управляют извне. Об этом заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник.

— К сожалению, без уничтожения или снятия угрозы со стороны токсичного украинского режима достижение устойчивого мира, достижение стабильной мирной ситуации практически невозможно, — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, в настоящее время Киев находится под влиянием и контролем со стороны Запада.

Мирошник убежден, что угроза безопасности республикам Донбасса и России исчезнет лишь тогда, когда будут «обрезаны вот эти ниточки, которые дергают марионеток на территории Украины». Он заключил, что Украину, которая на сегодняшний день является «военной игрушкой в руках иностранных режимов», следует привести в состояние «адекватного государства».

11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер местного правительства Георгий Мурадов заявил, что освобожденные территории в южной части Украины должны стать еще одним российским регионом.

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