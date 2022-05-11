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Число субъектов МСП в Москве с июля 2021 года выросло почти на четверть

Георгий Соланович
Город
Число субъектов МСП в Москве с июля 2021 года выросло почти на четверть
Фото: Pexels

С июля 2021 по март 2022 года в Москве зарегистрировались более 181 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) — 22 процента от нынешнего количества. Об этом в среду, 11 мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городе продолжает расти. К апрелю этого года число юридических лиц — субъектов МСП увеличилось на 0,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а индивидуальных предпринимателей — на 16 процентов. За первые три месяца 2022 года количество юрлиц выросло на три процента, ИП — на четыре процента. В результате в столице к середине апреля насчитывалось 805,3 тысячи представителей малого и среднего бизнеса, — заключил Ефимов.

Большинство представителей МСП Москвы задействованы в сфере торговли, профессиональной, научной и технической деятельности, строительства, а также занимаются операциям с недвижимостью.

Глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов подчеркнул, что торговлей занимается более 244 тысяч предпринимателей, 107,5 тысячи бизнесменов ведут профессиональную, научную и техническую деятельность, а 73,5 тысячи представителей сектора развивают бизнес в сфере строительства. Операциями с недвижимостью занимаются более 72 тысяч субъектов МСП, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 апреля Ефимов сообщил о росте числа индивидуальных предпринимателей в Москве на 15 процентов.

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