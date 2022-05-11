Москвичам пообещали потепление 11 мая

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Потепление до плюс 17 градусов и отсутствие осадков ожидаются в Москве в среду, 11 мая. Об этом сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

— Сегодня в столичном регионе начнет усиливаться антициклон с запада. Он принесет нам улучшение погодных условий. В течение дня в небе над столицей облаков станет меньше, осадков мы не ждем, и можно рассчитывать на потепление до плюс 15–17 градусов, в Подмосковье — до плюс 13–17 градусов, — пояснила синоптик.

Волосюк также добавила, что ветер ожидается северо-западный, от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление в начале дня будет близко к норме, а к вечеру понизится до 743 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

Накануне заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил «Вечерней Москве», что улучшение погодных условий в столичном регионе наступит с середины текущей недели, когда среднесуточная температура достигнет показателей 18–20 градусов с положительными значениями. Последующие дни, уточнил метеоролог, также выдадутся максимально теплыми.