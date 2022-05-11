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Apple прекратила выпуск iPod

Антон Махов
В мире
Apple прекратила выпуск iPod
Фото: depositphotos

Компания Apple прекращает выпуск музыкальных плееров iPod, их производили более 20 лет. Об этом в среду, 11 мая, сообщил старший вице-президент компании Грег Джосвиак (Greg Joswiak).

— Сегодня возможность вывести свою музыкальную библиотеку в мир интегрирована во всю линейку продуктов Apple — от iPhone и Apple Watch до iPad и Mac — наряду с доступом более чем к 90 миллионам песен и более 30 тысячам списков воспроизведения, доступных через Apple Music, — заявил Джосвиак.

Также сообщается, что плееры iPod еще можно купить на сайте apple.com, в магазинах Apple Store и у авторизованных ресейлеров Apple, если товар еще есть в наличии, говорится в пресс-релизе Apple.

В начале мая Евросоюз планировал предъявить компании обвинение в нарушении антимонопольного законодательства. Это уже не первое такое обвинение, сообщалось в Financial Times. По информации обозревателей, в ЕС считают, что американцы ограничивают доступ конкурентов к своей системе бесконтактных мобильных платежей Apple Pay. Претензии Брюсселя связаны с технологией NFC, позволяющей хозяевам мобильных устройств из Купертино рассчитываться, приложив девайс к платежному терминалу.

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