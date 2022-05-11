Британские врачи назвали четыре симптома рака пищевода

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Рак пищевода крайне сложно обнаружить, но есть четыре симптома, которые позволяют его заподозрить. Об этом сообщили сотрудники Национальной службы здравоохранения Англии.

Врачи отмечают, что стоит обратить внимание на проблемы, связанные с пищеварением. Так, на рак пищевода может указывать дисфагия или затрудненное глотание, а также частое чувство тошноты. Кроме того, такие пациенты могут страдать от отрыжки и изжоги, передает ФАН.

Обратить внимание на эти признаки следует всем, особенно гражданам пенсионного возраста. Согласно статистике, наиболее часто рак пищевода диагностируется у людей старше 60 лет.

Среди факторов риска развития онкологического заболевания ученые выделили курение, употребление алкогольных напитков.

Для того чтобы снизить риск развития рака пищевода, врачи рекомендуют добавлять в рацион много свежих овощей и фруктов, передает Nation News.

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