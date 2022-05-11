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Ученый рассказал о последствиях отказа Германии от российских энергоносителей

Ирина Игнатенко
Экономика
Ученый рассказал о последствиях отказа Германии от российских энергоносителей
Фото: Пресс-служба Совфеда

Действия европейских политиков, которые отказываются от российских энергоносителей, приводят к тому, что экономический кризис, начавшийся годом ранее, будет усугубляться. Такое заявление сделал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Эксперт прокомментировал заявление властей Германии о намерении сократить зависимость от российских энергоресурсов. По его словам, действия ЕС демонстрируют полную неподготовленность местных политиков к этим ситуациям.

— Игнорируется то, что с 2021 года длится мировой энергетический кризис. Действия европейских политиков, в том числе Анналены Бербок, ведут к полной экономической деградации ЕС в целом и Германии в частности. Мы являемся свидетелями того, что они своими действиями приводят не к росту энергетической безопасности Европы, а к тому, что экономический кризис будет лишь усугубляться, — отметил эксперт в комментарии НСН.

Накануне министр иностранных дел страны Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве сообщила, что Германия последовательно сводит свою зависимость от российских энергоресурсов к нулю навсегда. Она отметила, что работа в этом направлении уже ведется, но это не быстрый процесс, передает «360».

Политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что страны ЕС тщательно готовятся к процедуре эмбарго на российские энергоресурсы, но при этом уже сейчас их нужда в нефти и газе из РФ выросла в два раза.

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