В России выявили 4102 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 4102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 11 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 скончались 98 человек, еще 1132 пациента оказались госпитализированными в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за сутки полностью выздоровели от коронавируса 5043 человека, говорится в сообщении.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция в России спала, однако не ушла полностью, в настоящее время COVID-19 в стране болеют свыше 100 тысяч человек.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что на территории России начался новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Новые всплески распространения коронавируса вероятны в стране в мае и июне, первый из них с большой долей вероятности уже затронул крупнейшие города страны, уверен специалист. Он заметил, что эти вспышки несопоставимы с «дельтой» или «омикроном».