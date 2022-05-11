Московские врачи вылечили 395 пациентов от коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские врачи за прошедшие 24 часа вылечили 395 человек от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Всего от ковида вылечили более 2,5 миллиона горожан. За прошедшие 24 часа в городе выявили 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированными оказались 120 человек.

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 78 пациентов, скончались от ковида 16 человек, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на ковид, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Фото: Оперштаб

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция в России спала, однако не ушла полностью, в настоящее время COVID-19 в стране болеют свыше 100 тысяч человек.

До этого кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков сообщил, что на территории России начался новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией.