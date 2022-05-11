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Врачи рассказали о полезных свойствах редиса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Врачи рассказали о полезных свойствах редиса
Фото: Unsplash

Врачи относят редис к числу так называемых суперпродуктов, способствующих улучшению общего состояния здоровья. В частности, употребление редиса снижает вероятность развития сахарного диабета, сообщает Nation News.

Данный продукт содержит в своем составе катехины, пирогаллол и ванилиновую кислоту. Все перечисленные вещества относятся к числу антиоксидантов. Также в составе редиса присутствует витамин С, который играет важную роль в борьбе с окислительным стрессом и повреждением клеток организма.

Употребление редиса регулирует уровень глюкозы в крови, что дает возможность для профилактики развития сахарного диабета. По словам врачей, особую пользу несут химические соединения глюкозинолат и изотиоцианат, содержащиеся в овоще.

Сахарный диабет представляет опасность для человека. Как утверждает врач-остеопат Сергей Евдокимов, у пациентов с данным заболеванием могут возникать судороги. Такие люди должны получать своевременное лечение, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Омолаживающим эффектом обладают овощи, фрукты, продукты ферментации, а также белковые продукты и продукты, богатые антиоксидантами. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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