Эксперты рассказали, что выгоднее: арендовать или купить дачу

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Эксперты дали советы, стоит ли покупать дачу в 2022 году или лучше арендовать загородный дом на летний период.

Если говорить о покупке или аренде дачи в 2022 году, то все зависит от финансовых возможностей и кредитного рейтинга. Об этом сообщил владелец строительной компании Максим Лазовский.

Он напомнил, что в настоящее время на строительство нового дома можно взять льготную ипотеку под 9 процентов на сумму до 12 миллионов рублей. А с учетом возможности ее комбинации с другими программами сумма кредита может составить до 30 миллионов рублей. Поэтому, по мнению эксперта, стоит задуматься о покупке загородного жилья.

С ним согласен и директор управления загородной недвижимости Олег Новосад.

— Мы рекомендуем приобретать коттеджи, поскольку цены на аренду сейчас довольно высокие, а загородные дома не будут дешеветь. Кроме того, покупка коттеджа в хорошей локации по разумной цене станет удачной инвестицией, — отметил он в комментарии Life.ru.

Эксперты отмечают, что владельцы не спешат понижать стоимость аренды загородного жилья. Они рассчитывают на сезонный подъем спроса и аргументируют свою позицию инфляцией и повышением цен на многие категории услуг. Таким образом, платеж по ипотеке в нынешних условиях может оказаться в два–три раза ниже, чем стоимость аренды коттеджа.

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