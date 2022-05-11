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Олег Артемьев: Модернизация речного транспорта поможет развитию прогулочных и транспортных путей Москвы

Антон Махов
Город
Олег Артемьев: Модернизация речного транспорта поможет развитию прогулочных и транспортных путей Москвы
Фото: АГН Москва

Модернизация речного транспорта простимулирует развитие прогулочных и транспортных путей столицы. Об этом в среду, 11 мая, сообщил депутат Московской городской думы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев.

— Эта навигация в Москве будет периодом больших перемен. Запускаются новые речные трамваи — электрические, экономичные и экологичные. Созданы новая маршрутная система, оформление причальной сети. Система оплаты будет интегрирована в городскую платежную систему «Тройка». Эти шаги помогут сделать речной транспорт частью единой системы, которой удобно и легко пользоваться как москвичам, так и туристам, — заявил депутат.

Артемьев отдельно отметил, что важной частью модернизации речного транспорта является применение электродвигателей. По его словам, такой подход сокращает негативное влияние на экологию из-за меньшего выброса выхлопных газов. Также речной транспорт стоит рассматривать не только как техническую возможность и элемент транспортной сферы, но и как способ рассказать гражданам о Москве, подчеркнул депутат.

Ранее Олег Артемьев заявлял, что открытие аэрокосмических классов в Москве поможет раннему старту карьеры в отрасли.

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