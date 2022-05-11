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Названы способы улучшить качество жизни после 60 лет

Ирина Игнатенко
Общество
Названы способы улучшить качество жизни после 60 лет
Фото: pixabay.com

Несколько несложных способов помогут улучшить качество жизни после шестидесяти лет. О них рассказали доктор медицинских наук Джессика Колдуэлл и психотерапевт Кейтлин Хартиган.

Врачи сходятся в едином мнении, что людям старшего возраста стоит отказаться от табачных изделий, это окажет положительное влияние на состояние организма и продолжительность жизни. Избавление от вредной привычки поможет улучшить функции легких.

Важную роль в улучшении качества жизни играет питание. Люди старшего возраста должны тщательно следить за рационом, увеличить употребление фруктов и овощей.

Специалисты также советуют регулярно проходить медицинское обследование для своевременной диагностики возрастных заболеваний и заниматься любимым хобби, передает ФАН.

Жительница Японии Канэ Танака, являющаяся мировой рекордсменкой по продолжительности жизни, умерла в возрасте 119 лет. Женщина появилась на свет до Русско-Японской войны. «Вечерняя Москва» узнала о секретах старейшей из живущих на Земле.

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