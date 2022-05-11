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Москвичей предупредили о сильных порывах ветра 11 мая

Георгий Соланович

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Москвичей предупредили о сильных порывах ветра 11 мая
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В среду, 11 мая, в Москве ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. В связи с этим жителям города рекомендуется быть осторожнее на улицах, сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.

— По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается сильный ветер порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице, — говорится в сообщении в Telegram-канале городского хозяйства.

11 мая столица и Подмосковный регион остаются в тыловой части циклона. Воздух в столице и области прогреется до 17 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северо-западный, 5–10 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. В середине дня атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба при относительной влажности порядка 30 процентов.

Накануне заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что улучшение погодных условий в столичном регионе наступит с середины текущей недели, когда среднесуточная температура достигнет показателей 18–20 градусов с положительными значениями. Последующие дни, уточнил метеоролог, также выдадутся максимально теплыми.

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