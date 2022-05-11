Арестован хозяин собак, от укусов которых погибла школьница в Сочи

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Хозяину собак предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, 51-летнего мужчину заключили под стражу по ходатайству следователя.

В пресс-службе добавили, что еще одно уголовное дело было возбуждено в отношении руководства оздоровительно-образовательного центра и санаторно-курортного комплекса. Предоставленные услуги по проживанию оказались ненадлежащего качества, что также повлекло смерть ребенка по неосторожности.

О том, что в Сочи погибла 12-летняя девочка после нападения на нее овчарки, стало известно 27 апреля. Она приехала в курортный город из Саратова на турнир по шахматам.

Во время прогулки школьница увидела на одном из участков собак и решила покормить их. После этого она перелезла через забор. В этот момент на нее набросилась овчарка и нанесла травмы, несовместимые с жизнью.

Позже выяснилось, что участок, на котором жили собаки, не был оборудован вольерами. Животные могли свободно перемещаться, оставаясь без присмотра.