Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Арестован хозяин собак, от укусов которых погибла школьница в Сочи

Елена Самойлова
Происшествия
Арестован хозяин собак, от укусов которых погибла школьница в Сочи
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Хозяину собак предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, 51-летнего мужчину заключили под стражу по ходатайству следователя.

В пресс-службе добавили, что еще одно уголовное дело было возбуждено в отношении руководства оздоровительно-образовательного центра и санаторно-курортного комплекса. Предоставленные услуги по проживанию оказались ненадлежащего качества, что также повлекло смерть ребенка по неосторожности.

О том, что в Сочи погибла 12-летняя девочка после нападения на нее овчарки, стало известно 27 апреля. Она приехала в курортный город из Саратова на турнир по шахматам.

Во время прогулки школьница увидела на одном из участков собак и решила покормить их. После этого она перелезла через забор. В этот момент на нее набросилась овчарка и нанесла травмы, несовместимые с жизнью.

Позже выяснилось, что участок, на котором жили собаки, не был оборудован вольерами. Животные могли свободно перемещаться, оставаясь без присмотра.

Аресты Следственный комитет Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте