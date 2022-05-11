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Запущен онлайн-сервис «Спорт Подмосковья»

Ирина Игнатенко
Общество
Запущен онлайн-сервис «Спорт Подмосковья»
Фото: depositphotos

Жителям Московской области рассказали о работе нового цифрового сервиса «Спорт Подмосковья». На портале представлена информация о спортивных объектах, расположенных на территории региона. Регистрацию на платформе прошли более трех тысяч тренеров.

С помощью сервиса появляется возможность быстро найти подходящий объект для занятий спортом при помощи удобной поисковой системы. У каждого объекта или секции есть собственная страница с подробной информацией.

В разделе «Маршруты» можно узнать информацию о прогулочных и беговых маршрутах, трассах для скандинавской ходьбы.

Каждый может создать на сайте личный кабинет. Это необходимо для записи на какое-либо занятие или мероприятие. Также на сайте можно найти афишу спортивных мероприятий, в том числе тренировок в рамках программы «Активное долголетие» и соревнований, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

1 мая в парках столицы открыли спортивный сезон и подготовили программу активных занятий на свежем воздухе.

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