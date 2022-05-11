Рестораторов попросили закрыть летние веранды из-за сильного ветра 11 мая

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Правительство Москвы попросило владельцев ресторанов в среду, 11 мая, закрыть летние веранды из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг города.

— От лица столичного департамента торговли и услуг в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России... просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты, — передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее до вечера среды, 11 мая, из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности.

11 мая столица и Подмосковный регион остаются в тыловой части циклона. Воздух в столице и области прогреется до 17 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северо-западный, 5–10 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. В середине дня атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба при относительной влажности порядка 30 процентов.