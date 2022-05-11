Посол Андреев допустил, что нападение на него готовили польские спецслужбы

Фото: РИА Новости

Посол России в Варшаве Сергей Андреев допустил, что нападение на него готовили спецслужбы Польши. Об этом он рассказал в среду, 11 мая.

Напомним, на посла России в Польше Сергея Андреева напали во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат, при этом его облили красной краской.

— Поверить в то, что это была некая спонтанная акция, не могу. В Польше очень квалифицированные службы охраны правопорядка, службы безопасности, — заявил дипломат.

Также он заявил, что нападение готовилось долгое время, оно было бы невозможно просто так. Польские спецслужбы не могли так подставиться и допустить такого без умысла — нападение должно было курироваться и быть одобрено соответствующими ведомствами, передает слова Андреева РИА Новости.

В понедельник, 9 мая, министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский оправдал нападение на посла России. Он добавил, что Андрееву не было рекомендовано возлагать цветы на мемориальном кладбище города, и благодаря полиции он смог без происшествий уехать с места инцидента.