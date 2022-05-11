Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жилой дом по реновации передали под заселение в районе Измайлово

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жилой дом по реновации передали под заселение в районе Измайлово
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Измайловский проезд, 5/1к1 Карта всех событий

В столичном районе Измайлово началось заселение еще одной новостройки, построенной по программе реновации. Об этом в среду, 11 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

— На востоке столицы сдан в эксплуатацию стартовый дом 5/1 в Измайловском проезде, корпуса 1, 2, 3, 4. Сегодня в новые корпуса по программе реновации начинают переезд жители пятиэтажки, расположенной в 500 м от новостройки, — говорится в сообщении.

Глава ведомства Сергей Левкин добавил, что на первом этаже новостройки будет открыт центр информирования по переселению. Там по принципу «одного окна» москвичи смогут получить консультационные услуги, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно о строительстве двух жилых корпусов по программе реновации в столичном районе Ивановское. Отделка в квартирах новостройки будет полностью соответствовать стандартам программы реновации. На первых, нежилых этажах разместят объекты социальной инфраструктуры, а также лифтовые холлы, помещения для консьержа и колясочные.

До этого в столице утвердили объем расходов на финансирование программы реновации в 2022 году. Уточняется, что он составит 110 миллиардов рублей.

Строительство Москва Район Измайлово
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте