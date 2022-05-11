Жилой дом по реновации передали под заселение в районе Измайлово

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Измайловский проезд, 5/1к1 Карта всех событий

В столичном районе Измайлово началось заселение еще одной новостройки, построенной по программе реновации. Об этом в среду, 11 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

— На востоке столицы сдан в эксплуатацию стартовый дом 5/1 в Измайловском проезде, корпуса 1, 2, 3, 4. Сегодня в новые корпуса по программе реновации начинают переезд жители пятиэтажки, расположенной в 500 м от новостройки, — говорится в сообщении.

Глава ведомства Сергей Левкин добавил, что на первом этаже новостройки будет открыт центр информирования по переселению. Там по принципу «одного окна» москвичи смогут получить консультационные услуги, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно о строительстве двух жилых корпусов по программе реновации в столичном районе Ивановское. Отделка в квартирах новостройки будет полностью соответствовать стандартам программы реновации. На первых, нежилых этажах разместят объекты социальной инфраструктуры, а также лифтовые холлы, помещения для консьержа и колясочные.

До этого в столице утвердили объем расходов на финансирование программы реновации в 2022 году. Уточняется, что он составит 110 миллиардов рублей.